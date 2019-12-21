Презентация документальных фильмов о Карабахе

21 декабря 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Документальный фильм «Карабах: наследие наших предков» будет представлен общественности на турецком и французском языках.

Как сообщил Trend заведующий отделом связей с общественностью Института истории Национальной Академии наук Азербайджана Назим Халилов, картина снята при поддержке Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве с Институтом истории и Центром информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах».

Главным консультантом документальной картины является директор Института истории НАНА, академик Ягуб Махмудов, автором идеи и директором проекта - Нуреддин Мехтиев, авторами сценария – ученые-историки Назим Мустафа и Рамин Ализаде, а режиссером-постановщиком - Теймур Наджафзаде.

На мероприятии также будет показан трехмерный графический фильм «Зангилан - виртуальное путешествие» и контент по Карабаху Центра информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» на онлайн-платформе «GoogleArts & Culture».

Презентация состоится в отеле «Holiday Inn Baku» 25 декабря.

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  • Презентация документальных фильмов о Карабахе
  • Презентация документальных фильмов о Карабахе
  • Презентация документальных фильмов о Карабахе
  • Презентация документальных фильмов о Карабахе
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