Процесс сертификации в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане начнется в следующем учебном году

БАКУ /Trend/ - Процесс сертификации в государственных общеобразовательных учреждениях начнется в 2020/21 учебном году.

Как сообщает Trend, об этом сказал советник министра образования Эльнур Мамедов.

По его словам, утвержденные Кабинетом министров "Правила сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях" регулируют порядок процедуры проверки уровня профессионализма и профессиональной пригодности преподавателей, занимающихся педагогической и управленческой деятельностью, имеющих высшее и среднее специальное образование.

Он отметил, что преподаватели проходят сертификацию раз в пять лет (есть некоторые исключения). С этой целью министерством образования создается Совет сертификации преподавателей (семь человек). Сертификация будет состоять из двух этапов: тесты (60 вопросов/баллов) и интервью (40 баллов). Проходной балл для этапа с тестами составит 30 баллов, а для интервью - 20 баллов. Лица, которые не приняли участия или не прошли сертификацию по уважительной причине, смогут участвовать в повторной сертификации в течение 1 года с сохранением места работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева)