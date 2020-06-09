Граждане, находящиеся за рубежом, возвращаются в Азербайджан поэтапно - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В настоящее время разрабатывается график по возвращению в Азербайджан граждан, находящиеся за рубежом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в первую очередь будут возвращены граждане, находящиеся в странах СНГ и Ближнего Востока.

"Затем будут возвращены граждане, находящиеся в Европе. Все возвращенные будут помещены на карантин",- добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)