Оперативный штаб о возобновлении въезда и выезда в районы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время возобновление въезда и выезда в районы Азербайджана не является предметом обсуждения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

"С 15 июня будут разрешены авиаперелеты в Нахчыван. Пока эти рейсы будут осуществляться два раза в неделю. На следующем этапе число рейсов может быть увеличено", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)