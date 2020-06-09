Работники хлебозаводов смогут выйти на работу уже 15 июня - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В условиях ужесточения карантина в прошедшие выходные проблем в снабжении хлебом не наблюдалось.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, работники заводов по производству хлеба смогут выйти на работу с 16:00 15 июня, чтобы уже 16 июня заводы смогли обеспечивать магазины хлебом.

Напомним, что с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам, в том числе в сферах услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей, за исключением особых случаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)