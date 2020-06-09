Назван объем средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано до 113 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

"При необходимости они могут быть израсходованы под контролем Совета общественного контроля. Но пока такой необходимости нет. Государство оплачивает все расходы. Поэтому эти средства остаются нетронутыми", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)