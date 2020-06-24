В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб

Общество 24 июня 2020 18:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 14 305 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 7 768, скончались 174 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 363 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 9103 теста. В целом же был проведен 441 961 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова)

В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб - Gallery Image
В Азербайджане выявлены 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 265 человек, семеро скончались - Оперативный штаб - Gallery Thumbnail
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