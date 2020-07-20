Названа причина того, почему в Азербайджане коронавирусом чаще заражаются женщины

БАКУ /Trend/ - Мы не можем запретить людям принимать участие в церемонии прощания с шехидами, люди участвуют в таких церемониях из личных побуждений, однако при этом крайне важно соблюдать дистанцию и носить маски.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на брифинге Оперативного штаба пи Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, в общем то, организация людных траурных церемоний в стране является незаконным.

"У нас есть данные о том, что в Азербайджане проводятся траурные церемонии с участием множества людей, хотя это противозаконно. Проводить масштабные траурных мероприятий в период пандемии неправильно. В мире больше всего вирусу подвержены мужчины, однако в Азербайджане, наоборот, больше заражаются женщины, что, в частности, связано с их участием в траурных церемониях", - подытожил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)