Генпрокуратура Азербайджана о правилах приема на работу в органы прокуратуры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ведомства, в продолжение мер по обеспечению гласности и прозрачности было решено ответить на многочисленные вопросы граждан в связи с деятельностью прокуратуры, поступившие посредством соцсетей.

В рамках этого процесса сотрудники органов прокуратуры будут отвечать на вопросы граждан по всем сферам деятельности прокуратуры посредством видеороликов с хештегом #prokurorluqdanizah.

Представляем видеоролик из этого цикла, в котором разъясняются правила приема на работу в органы прокуратуры Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)