Генпрокуратура Азербайджана о правилах приема на работу в органы прокуратуры (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры.
Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ведомства, в продолжение мер по обеспечению гласности и прозрачности было решено ответить на многочисленные вопросы граждан в связи с деятельностью прокуратуры, поступившие посредством соцсетей.
В рамках этого процесса сотрудники органов прокуратуры будут отвечать на вопросы граждан по всем сферам деятельности прокуратуры посредством видеороликов с хештегом #prokurorluqdanizah.
Представляем видеоролик из этого цикла, в котором разъясняются правила приема на работу в органы прокуратуры Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в ЦА за счет подключения Таджикистана и Туркменистана
Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)