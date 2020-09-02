Свыше 8 % населения Азербайджана старше 15 лет страдают от ожирения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 8,1 % населения старше 15 лет страдают ожирением, а 47,7 % находятся на предварительной стадии ожирения.

Как сообщает в среду Trend, эти данные отразились в итогах исследований, проведенных в 2019 году.

Согласно исследованию, проведенному на основе норм Всемирной организации здравоохранения, 43,1 % людей старше 15 лет имеют нормальную массу тела, а у 1,1 % вес ниже нормы. Большинство людей с ожирением старше 45 лет.

По стране у 0,2% населения в возрасте 15-19 лет, 3,8% населения в возрасте 20-44 лет, 13,5% населения в возрасте 45-64 лет и 14,8% лиц старше 65 лет наблюдается ожирение.

Женщины чаще страдают ожирением. Ожирение наблюдается у 7% мужского населения старше 15 лет и 9,1% женского населения.

В целом в Азербайджане 47,7% населения старше 15 лет находится на пороге ожирения. По возрастным категориям лица, находящиеся на пороге ожирения, распределились следующим образом: 5,2% населения в возрасте 15-19 лет, 41,6% населения в возрасте 20-44 лет, 61,8% населения в возрасте 45-64 лет и 57,6% населения старше 65 лет.

Число мужчин, находящихся на грани ожирения, больше, чем женщин, этот показатель проявляет себя по всем возрастным группам старше 20 лет. К данной категории относятся 51,9 % мужчин, и 43,9 % женщин старше 15 лет.

В Азербайджане 3,4 процента мужчин и 4,8 процента женщин старше 15 лет страдают от избыточного веса. Если показатели из этой группы между мужчинами и женщинами 15-19 лет примерно равны, в других возрастных категориях аналогичные показатели сильно разнятся.

Хотя число мужчин в возрасте от 20 до 44 лет с избыточным весом превышает число женщин, число женщин старше 45 лет с избыточным весом превышает число мужчин.

Согласно результатам исследований, средний рост населения в возрасте старше 15 лет в Азербайджане составляет 167,4 см, а средний вес - 68,9 кг.

Средний рост людей с избыточным весом в возрасте 45-64 лет составляет 168,2 сантиметра, а средний вес - 68,9 килограмма. Средний рост людей старше 65 лет - 166,6 сантиметра, а средний вес - 71,4 килограмма.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года число людей, страдающих ожирением, утроилось.

Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США показало, что женщины с более высокими доходами и высшим образованием реже страдают ожирением, чем женщины с низкими доходами.