Состояние здоровья Тофига Ягублу находится в центре внимания омбудсмена Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По поручению уполномоченной (омбудсмен) по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой врач-член Национальной превентивной группы 14 сентября навестил Тофига Ягублу, переведенного из следственного изолятора № 3 Пенитенциарной службы министерства юстиции в City Hospital в связи с отказом последнего принимать пищу, поинтересовался его состоянием, изучил медицинские документы.

Как сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена, в ходе встречи состояние здоровья Ягублу было обсуждено с его лечащим врачом профессором Адилем Гейбуллой.

Было отмечено, что Ягублу и все еще отказывается принимать пищу, его состояние оценивается как стабильное и находится под врачебным контролем.

Вопрос находится в центре внимания Омбудсмена, сообщили в Аппарате.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)