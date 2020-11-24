Заражения COVID-19 чаще происходят на рабочих местах и во время траурных церемоний - Ханде Харманджи
БАКУ /Trend/ - Последние данные позволяют делать выводы, что заражения COVID-19 чаще происходят на рабочих местах и во время траурных церемоний.
Об этом сказала Trend во вторник глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.
Она подчеркнула, что в местах массового скопления людей обязательно надо носить защитную маску.
"При этом очень важным является правильное ношение маски. Она должна прикрывать нос, рот и плотно прилегать к подбородку, в обратном случае защитный эффект маски снижается вдвое или даже больше", - сказала Харманджи.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Заражения COVID-19 чаще происходят на рабочих местах и во время траурных церемоний - Ханде Харманджи
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