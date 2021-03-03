Завтра в Баку воздух прогреется до +10°C

Общество 3 марта 2021 13:46 (UTC+04:00)
Завтра в Баку воздух прогреется до +10°C

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 4 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер к вечеру сменится на южный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 766 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг осадки не ожидаются, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах выпадет снег. Временами возможен туман, ожидается западный ветер, местами с усилениями.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем – от -2 до +3 градусов.

На Абшеронском полуострове 4 марта ожидается умеренный северный ветер и близкая к климатической норме температура воздуха, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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