Азербайджан получит 432 тыс. доз вакцины Astra Zeneca через механизм COVAX - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получит 432 тысячи доз вакцины Astra Zeneca через механизм COVAX.

Как в четверг передает Trend со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), об этом говорится в предварительном отчете о распределении вакцин, подготовленном ВОЗ.

Предполагается, что вакцины будут поставлены в Азербайджан в период до мая 2021 года.

Отметим, что Азербайджан присоединился к инициативе COVAX (Vaccines Global Access Facility) вкладом в размере 21 миллиона долларов США в конце 2020 года.

COVAX – это система, обладающая механизмом, создающим возможность пользоваться портфелем безопасных вакцин от COVID-19. Платформа COVAX нацелена на ускорение производства вакцин по борьбе с COVID-19 и создание справедливых и равных возможностей доступа к ним для всех стран.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)