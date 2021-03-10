Новая рубрика на портале Karvannews

Запущен новый раздел портала Karvannews.

В рубрике «Видео-интервью» вашему вниманию предлагается серия интересных интервью. Здесь вы ознакомитесь с творчеством людей разных профессий.

Над созданием видео работает профессиональная команда. Качество съемок вы сможете оценить лично.

Отметим, что в разделе уже представлены 2 видео-интервью.

Karvannews работает с декабря прошлого года. Портал представляет вниманию читателей самые значимые события в мире и регионе. В частности, новости экономики и бизнеса, прогнозы международных организаций и независимых экспертов, нововведения в законодательстве, аналитические и информационные материалы, а также интересные и эксклюзивные интервью с выдающимися личностями. Читайте KarvanNews и будьте в курсе последних событий!

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