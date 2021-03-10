В Баку ожидается снег и метель

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупреждает об ожидаемых изменениях погодных условий.

Как сообщили в среду Trend в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 12-го и до утра 13 марта скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, а в некоторых местах полуострова 30-33 м/с. В четверг ожидается дождь, который к полудню 12 марта перейдет в мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Во второй половине дня 12 марта ожидается метель, температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 3-5 градусов, а в ночь с 12 на 13 марта опустится до 0 градусов.

Начиная с северных и западных районов, с полудня 11 и до утра 13 марта на территории страны ожидается нестабильная погода, пройдут осадки, местами интенсивного характера. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, 12 марта местами 23-28 м/с с порывами до 30-33 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-8 градусов. В горных и предгорных районах есть вероятность образования гололедицы на дорогах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)