Завтра в Баку ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, умеренный северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

Завтра в Азербайджане, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди, местами мокрый снег, снег, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)