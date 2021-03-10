Завтра в Баку ожидается дождь
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, умеренный северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 765 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.
Завтра в Азербайджане, начиная с северных и западных районов, ожидаются дожди, местами мокрый снег, снег, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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