Завтра осадки в Баку прекратятся

БАКУ /Trend/ - Завтра днем в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается, северо-западный ветер перейдет в северо-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

Осадки в районах Азербайджана днем постепенно прекратятся, временами ожидается туман, ветер восточный.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, на высокогорных территориях - 12-15, днем - 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

(Текст: Кямаля Сеидова)