В Азербайджане выявлены 95 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 95 новых случаев заражения коронавирусом, 42 человека выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 336 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 380 человек вылечились, 4 977 – скончались, число активных больных составляет 961.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 428 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 778 410.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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