Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке министерства здравоохранения Азербайджана и Фонда YAŞAT всемирно известные врачи по собственной инициативе проведут медобследование участников Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Trend, с 12 по 14 августа в Бакинском оздоровительном центре профессор неврологии Копенгагенского университета, президент Международного общества головной боли Масуд Ашина, доцент Школы медицины Гарвардского университета, директор Центра головной боли в Бостоне Саид Ашина и научный сотрудник Датского центра лечения головных болей и неврологии Копенгагенского университета Хаган Ашина проведут медобследование и лечение участников Отечественной войны.

Отметим, что профессор Масуд Ашина живет в Дании, однако не забывает свою родину, всегда оказывает поддержку нашему народу в тесном контакте с диаспорой.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Масуд Ашина назначен членом попечительского совета Фонда YAŞAT.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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