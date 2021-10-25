В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 628 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, 628 человек вылечились, 21 - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 517 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 485 232 человека вылечились, 6 915 – скончались, число активных больных составляет 25 655.

За последние сутки в стране проведено 9 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 117 481.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)