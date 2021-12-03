В субботу в Азербайджане будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность без осадков, юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем - 11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ночью и утром туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в высокогорье ночью - 5-10, днем - 2-7 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове 5-6 декабря скорость ветра будет достигать 15-18 м/с, в районах страны - 18-23 м/с.

(Перевод: Кямаля Сеидова)