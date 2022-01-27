В Азербайджане в 2021 г. на соцпакеты было выделено 5 млрд манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В 2021 году на социальные пакеты в Азербайджане были выделены средства в размере пяти миллиардов манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на церемонии награждения социальных партнеров ведомства, принимающих активное участие в мероприятиях в сфере корпоративной социальной ответственности.

По поручению Президента Ильхама Алиева программы социальной защиты и активной занятости расширяются из года в год, подчеркнул министр.

Бабаев также отметил поддержку, оказываемую социальными партнерами министерства при реализации этих программ в рамках корпоративной социальной ответственности.

"Важнейшим показателем гуманности пенсионной политики является то, что за счет государства выплачиваются надбавки к пенсиям более 700 тысяч человек", - сказал Бабаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)