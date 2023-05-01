Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для 11-х классов школ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 7 мая Государственный экзаменационный (ГЭЦ) центр Азербайджана проведет экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, с преподаванием на других языках, а также для выпускников предыдущих лет, сдавших вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, участники должны иметь при себе пропускной лист на экзамен, оригинал документа, удостоверяющего личность.

Лица, не имеющие фотографии на документе, удостоверяющем личность, должны также представить справку с фотографией 3х4, выданную школой, и заверенную печатью.