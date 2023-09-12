Бакинский метрополитен перейдет на новый график движения поездов

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года и окончанием периода летнего отдыха с 15 сентября в расписание движения поездов в Бакинском метрополитене будут внесены изменения.

Как сообщает во вторник Trend, согласно графику движения поездов, утвержденному приказом председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, количество поездов на линиях будет увеличено, интервал между прибывающими поездами будет сокращен.

"С 7:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30 минимальный интервал между прибытием поездов по направлению "Ази Асланов - 28 Мая" и наоборот составляет две минуты. Это наиболее оптимальный график движения и минимальные интервалы движения, которые можно регулярно применять в текущий период с учетом текущих технических характеристик линий бакинского метрополитена. В этом направлении интервал составит 2,5 минуты днем, три минуты и более ранним утром и ближе к ночи, когда количество пассажиров начнет существенно уменьшаться. В связи с текущими особенностями линий бакинского метрополитена интервал будет увеличен в два раза от станции «28 Мая», где линии соединяются, по направлениям «Дарнагюль» («зеленая ветка») и «Ичеришехер» («красная ветка») и обратно. В выходные дни в направлении «Ази Асланов - 28 Мая» будет действовать иной график движения. Между прибытием поездов по субботам с 7:00 до 21:00 будет действовать 2,5-минутный, а по воскресеньям в те же часы - 3-минутный интервал",- сообщили в ведомстве.

Было подчеркнуто, что график движения поездов на "фиолетовой", а также на "зеленой линии" по маршруту "Хатаи - Джаббар Джаббарлы" останется неизменным. Новый график планируется оставить в силе до лета 2024 года.

С расписанием движения поездов до станции "Бакмил" и обратно пассажиры могут ознакомиться с вечера 14 сентября в соответствующем разделе на сайте metro.gov.az (https://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli), говорится в сообщении Бакметрополитена.