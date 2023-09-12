БАКУ /Trend/ - Со следующего года в бакинском метро может быть доступна оплата проезда банковскими картами.

Об этом во вторник сообщил Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, прорабатывается вопрос внедрения системы оплаты проезда банковскими картами.

"С начала следующего года начнутся работы по техническому внедрению системы оплаты проезда банковскими картами. После первых технических тестов общественность будет проинформирована по данному вопросу", - сказал Мамедов.

Он добавил, что вопрос оплаты проезда разными способами находится в центре внимания "Бакинского метрополитена".

Отметим, что в настоящее время на станциях "Ходжасан" и "8 Ноября" "фиолетовой линии" пассажиры, помимо пластиковой карты "BakıKart", могут воспользоваться для оплаты QR-билетами мобильного приложения "BakıKart".