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В Азербайджане ликвидируется Станция скорой и неотложной медицинской помощи

Общество Материалы 29 сентября 2023 13:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане ликвидируется Станция скорой и неотложной медицинской помощи

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Станция скорой и неотложной медицинской помощи, находящаяся в подчинении Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), объявила о ликвидации.

Как сообщает в пятницу Trend, новость об этом опубликована в газете "Vergilər" ("Налоги") Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Отмечается, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шейха Мухаммеда Хиябани, 14D.

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