Граждане Азербайджана смогут брать кредиты на большие суммы - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Новый законопроект "Об оценочной деятельности" позволит гражданам Азербайджана брать в банках кредиты на более крупные суммы, заложив имущество.

Об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По словам депутата, новый законопроект позволит проводить оценку имущества на основе более точных, измеримых и принятых критериев.

"Ожидается, что новый законопроект также приведет к правильной оценке имущества, которое банки привлекают в качестве залога. Следует иметь в виду, что в предыдущий период рядом банков оценка имущества осуществлялась по более дешевой цене, и в результате размер выданного кредита определялся в соответствии со стоимостью оцениваемого имущества.

Новые же правила оценки позволят нашим гражданам получить больше кредита в залог того же имущества. В связи с этим ожидается увеличение взятых гражданами объемов кредитов", - добавил депутат.

Отметим, что законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса 6 октября. Настоящий закон определяет общие принципы деятельности по оценке имущества в Азербайджанской Республике, а также регулирует возникающие в связи с этим организационные, экономические и правовые отношения.