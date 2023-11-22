Гражданин Шри-Ланки пытался нарушить госграницу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с нелегальной миграцией, в результате бдительности пограничного наряда на служебной территории пограничного отряда "Худат" предотвращено нарушение государственной границы.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 21 ноября в 20:38 на служебной территории пограничной заставы вблизи села Ширванлы Гусарского района был задержан гражданин Шри-Ланки Виктор Пунитха Видтитиран, 1989 года рождения, при попытке пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что задержанный иностранный гражданин официально прибыл на территорию страны, намереваясь затем незаконно перейти из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда в одну из европейских стран.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.

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