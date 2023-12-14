В Азербайджане результаты рентгенологического обследования можно будет узнать по телефону

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане результаты рентгенологического обследования можно будет увидеть в мобильном приложении "e-Tabib".

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время регистрация всех медицинских услуг, получаемых гражданами, осуществляется в электронной форме.

"В системе здравоохранения проведена единая электронизация, созданы система управления больницами, мобильное приложение "e-Tabib", а также портал медицинского страхования (экспертиза медицинских услуг и т.д.)", - подчеркнул он.

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