Распространились кадры с автомобилем, попавшим в тяжелое ДТП в Агдаме

АГДАМ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Агдаме произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие - микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине. Среди пострадавших в ДТП члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана.

Карабахскому бюро Trend удалось получить фотоснимки транспортного средства после аварии, представляем их вниманию читателей.

По информации, полученной в субботу Карабахским бюро Trend, ситуация с пострадавшими в ДТП в микроавтобусе следующая: житель Баку Самедов Эльхан Закир оглу (14.01.1974) получил в результате ДТП открытый перелом правой голени со смещением, внутрисуставный перелом правого локтевого сустава; житель Баку Абдуллаев Санан Мастали оглу (24.06.1984) - ушиб обеих ступней; житель Баку Шахгяльдиев Аслан Ядигар оглу (31.08.1981) - компрессионный перелом позвонка L1; житель Баку Гафарлы Расим Мамедрасул оглу (20.06.1982) - ушиб правого коленного сустава; житель Баку Аббасов Эльгиз Рафиг оглу (26.04.1990) - ушиб правого колена; житель Баку Гаджимагеррамов Заур Тахир оглу (16.06.1981) - травму носа.

Отметим, что Эльхан Самедов является президентом ПФЛ, а Аслан Шахгяльдиев – вице-президентом ПФЛ.

Напомним, ранее в МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим на место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате проведенных спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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