Врач о состоянии здоровья пострадавших в ДТП членов руководства ПФЛ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 6 сотрудников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана, получивших травмы в результате аварии в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района, были доставлены в клинику Liv Bona Dea Hospital в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам главный врач больницы, сердечно-сосудистый хирург Джабир Гюльмалыев.

"В дневные часы к нам поступили шесть человек, пострадавших в ДТП. Были госпитализированы президент ПФЛ Эльхан Самедов с диагнозом "открытый перелом правой голени со смещением", вице-президент ПФЛ Аслан Шахгяльдиев - с переломом позвонка, Санан Абдуллаев - с ушибом обеих ступней, Расим Гафарлы - с ушибом правого коленного сустава, Эльгиз Аббасов - с ушибом и переломом в области правого колена, Заур Гаджи-Магеррамов - с тупой травмой области носа. Состояние Э.Самедова и А.Шахгяльдиева более критичное, чем у остальных. Оба будут прооперированы после подготовки. Врачи-нейрохирурги, пластические хирурги и ортопеды-травматологи будут работать с этими пациентами в команде. Состояние здоровья других пострадавших стабильное, им была оказана первичная медицинская помощь, они находятся в стационаре", - сказал Гюльмалыев.

Напомним, что ранее в МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим на место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека. В результате проведенных спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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