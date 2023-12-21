В Азербайджане введен запрет на пользование мобильными телефонами при переходе через железную дорогу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается пользоваться мобильным телефоном и (или) наушниками при переходе через железную дорогу.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в "Правилах нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта, а также выполнения работ в этих зонах", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Согласно постановлению, гражданам, находящимся в зонах повышенной опасности, при переходе железной дороги запрещается пользоваться мобильным телефоном и (или) наушниками, находиться на железнодорожных путях (сидеть, передвигаться и т.д.), стоять возле рельсов.

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