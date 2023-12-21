Карабахский и Восточно-Зангезурский районы станут главной туристической зоной Азербайджана - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации территории имеют большой потенциал в развитии оздоровительного туризма и экотуризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на панели "Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане" на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Центре Гейдара Алиева.

Министр подчеркнул, что оздоровительный туризм является одной из самых быстроразвивающихся форм туристического сектора.

"Наша отважная армия под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева освободила в ходе 44-дневной Отечественной войны земли, находившиеся под оккупацией, по которым мы тосковали 30 лет. В настоящее время в восстановительно-строительных работах, проводимых на этих территориях, особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры.

Природные ресурсы, климатические условия, историческое наследие создают уникальные возможности для развития оздоровительного туризма на этих территориях. Считаю, что туристический потенциал этого региона в дальнейшем будет способствовать развитию экономики страны, Карабах и Восточный Зангезур станут основными туристическими зонами Азербайджана", - отметил он.

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