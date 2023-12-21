Играть в Ханкенди в присутствии Президента Ильхама Алиева - прекрасное чувство - защитник ФК "Карабах" (ВИДЕО)

ХАНКЕНДИ/Trend/ - Играть в Ханкенди в присутствии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - прекрасное чувство.

Об этом в четверг Trend сказал защитник футбольного клуба "Карабах" Бахлул Мустафазаде.

"Что касается игры, я могу сказать, что она была сложной. Мы счастливы, что одержали победу", - добавил он.

Отметим, что сегодня сыгран первый матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Этот матч состоялся в Ханкенди. Встреча, которая войдет в историю как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, началась в 14:00. Игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.

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