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Играть в Ханкенди в присутствии Президента Ильхама Алиева - прекрасное чувство - защитник ФК "Карабах" (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 декабря 2023 16:35 (UTC +04:00)
Играть в Ханкенди в присутствии Президента Ильхама Алиева - прекрасное чувство - защитник ФК "Карабах" (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ХАНКЕНДИ/Trend/ - Играть в Ханкенди в присутствии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - прекрасное чувство.

Об этом в четверг Trend сказал защитник футбольного клуба "Карабах" Бахлул Мустафазаде.

"Что касается игры, я могу сказать, что она была сложной. Мы счастливы, что одержали победу", - добавил он.

Отметим, что сегодня сыгран первый матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Этот матч состоялся в Ханкенди. Встреча, которая войдет в историю как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, началась в 14:00. Игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.

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