В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту оборота поддельных акцизных марок

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей информации об обороте поддельных акцизных марок и производстве некачественной продукции должностными лицами отдельных производственных предприятий Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана были проведены совместные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом совместно распространили Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики и Государственная налоговая служба при министерстве экономики.

На основании полученных доказательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица обществ с ограниченной ответственностью "Göygöl Şərab 2", "Agsu-1", "Gold Alko" и "Quseynoff vodka", злоупотребляя своими должностными полномочиями, в течение периода ноябрь - декабрь 2023 года производили и продавали отечественные алкогольные напитки в несоответствии стандартам качества, маркировали указанную продукцию поддельными акцизными марками и незаконно осуществляли оборот.

В связи с указанными фактами в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 200.1 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции), 205-1 (Оборот поддельных акцизных марок и обязательных знаков), 213-1 (Реализация, хранение с целью реализации, вывоз за пределы производственного здания или ввоз товаров, подлежащих маркировке акцизной маркой, без такой маркировки и товаров, подлежащих обязательной маркировке, без такой маркировки, а также купля-продажа таких товаров за наличный расчет) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе обысков, проведенных на различных объектах оптовой и розничной торговли, расположенных в отдельных регионах республики, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств большие количества некачественной алкогольной продукции и поддельные акцизные марки, принадлежащие указанным предприятиям.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга подозреваемых по уголовному делу.

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