БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подорожали газеты.

Как сообщает в среду Trend, в среднем цены на газеты, издаваемые в Азербайджане, выросли на 0,20 гяпиков.

Так, газеты "Азербайджан", "Бакинский рабочий", "Ики сахиль", "Республика", "Халг", "Ени Азербайджан" подорожали на 0,20 гяпиков и реализуются за 0,60 гяпиков.

Стоимость газеты "Ежедневные новости" выросла на 0,30 гяпиков и составила 0,80 гяпиков. Газета "Халг джебхеси" реализуется за 0,40 гяпиков, подорожав на 0,10 гяпиков.

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