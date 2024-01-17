Названо количество заразившихся корью в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в результате проводимых в последние годы профилактических мер против инфекционных заболеваний в Азербайджане наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваниям корью, начиная с апреля 2023 года были зафиксированы спорадические случаи распространения этого заболевания среди населения.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации, распространенной Государственным комитетом статистики Азербайджана.

Было отмечено, что заражение в основном наблюдалось среди детей. В 2022 году на территории Азербайджана корью был инфицирован один человек, в январе-ноябре 2023 года - 1 493 человека.

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