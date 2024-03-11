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Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)

Общество Материалы 11 марта 2024 10:31 (UTC +04:00)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)

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Yelo Bank постоянно реализует разные проекты для того, чтобы интересно и эффективно использовать свободное время своих сотрудников. Один из таких проектов — игра «YeLogika Pro», внутрибанковское интеллектуальное соревнование. Весенний сезон соревнований завершился на прошлой неделе. Игра, в которой соревновались более 150 сотрудников из 27 команд, прошла в формате викторины. Напряженная, захватывающая и в то же время увлекательная игра завершилась победой команды «Multivitamin». Второе место заняла команда «Human Capitalism», а третье досталось команде «Xəzinədarlar».

Yelo Bank уделяет большое внимание созданию и развитию позитивной рабочей среды. По этой причине сотрудников как головного офиса, так и филиалов приглашают участвовать в различных играх, конкурсах, мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях. В банке созданы не только интеллектуальные, но и футбольные, боулинговые команды. Еженедельно проводятся занятия по йоге, а также приглашаются профессиональные врачи для бесплатной консультации и обследования. Основная философия банка заключается в том, чтобы относиться к сотрудникам как к самому ценному активу и постоянно инвестировать в их развитие и благосостояние. Если вы хотите построить карьеру в банковской сфере и присоединиться к команде Yelo, ознакомьтесь с активными вакансиями Банка по ссылке: https://bit.ly/bank-vakansiya

Вас интересуют вакансии в банках? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)
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