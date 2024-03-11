Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс (ФОТО)

Yelo Bank постоянно реализует разные проекты для того, чтобы интересно и эффективно использовать свободное время своих сотрудников. Один из таких проектов — игра «YeLogika Pro», внутрибанковское интеллектуальное соревнование. Весенний сезон соревнований завершился на прошлой неделе. Игра, в которой соревновались более 150 сотрудников из 27 команд, прошла в формате викторины. Напряженная, захватывающая и в то же время увлекательная игра завершилась победой команды «Multivitamin». Второе место заняла команда «Human Capitalism», а третье досталось команде «Xəzinədarlar».

Yelo Bank уделяет большое внимание созданию и развитию позитивной рабочей среды. По этой причине сотрудников как головного офиса, так и филиалов приглашают участвовать в различных играх, конкурсах, мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях. В банке созданы не только интеллектуальные, но и футбольные, боулинговые команды. Еженедельно проводятся занятия по йоге, а также приглашаются профессиональные врачи для бесплатной консультации и обследования. Основная философия банка заключается в том, чтобы относиться к сотрудникам как к самому ценному активу и постоянно инвестировать в их развитие и благосостояние. Если вы хотите построить карьеру в банковской сфере и присоединиться к команде Yelo, ознакомьтесь с активными вакансиями Банка по ссылке: https://bit.ly/bank-vakansiya

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