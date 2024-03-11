Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку достаточно функционирования примерно 20 тысяч такси - замминистра

Общество Материалы 11 марта 2024 14:20 (UTC +04:00)
В Баку достаточно функционирования примерно 20 тысяч такси - замминистра

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Количество такси с лета сократилось с 67 тысяч до 60 тысяч, при этом в Баку должно быть достаточно функционирования примерно 20 тысяч такси.

Как сообщает Trend, об этом на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

"Это не означает, что одновременно без работы останутся до 40 тысяч человек. У нас нехватка водителей в общественном транспорте", - сказал замминистра.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости