Рашад Джабирли переизбран председателем Правления MÜSİAD Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня были избраны новые члены правления MÜSİAD Азербайджан.

Как сообщает Trend, в первой части программы, организованной MÜSİAD Азербайджан, состоялось общее собрание с участием членов ассоциации.

Председатель MÜSİAD Азербайджан Рашад Джабирли представил информацию о деятельности ассоциации и будущих запланированных работах.

В ходе заседания, после представления отчетов о деятельности ассоциации за последние два года, состоялся процесс голосования по избранию нового правления MÜSİAD Азербайджан.

В результате голосования членами нового Правления MÜSİAD Азербайджан стали:

1. Рашад Джабирли, 2. Гусейн Япар, 3. Алим Шентюрк, 4. Осман Ягубов, 5. Эмин Азизли, 6. Азер Гоюшов, 7. Аслан Абдуллаев, 8. Фатих Узун, 9. Ремзи Мишели, 10. Зеки Гюль, 11. Эльвин Алиев, 12. Акиф Башоглу.

Следует отметить, что в рамках MÜSIAD Азербайджан определены следующие комиссии: 1. Комиссия по сельскому хозяйству и туризму, 2. Комиссия по институциональным отношениям, 3. Комиссия по связям с организациями и членами, 4. Комиссия по строительству и строительным материалам, 5. Комиссия по "зеленой" и цифровой трансформации, 6. Комиссия по образованию и культуре, 7. Комиссия по финансам и планированию, 8. Комиссия по производству и торговле, 9. Торговое представительство MÜSIAD (MTO), 10. "Genç MÜSIAD Азербайджан."

Позже, во второй части программы, состоялся ифтар с участием официальных лиц.

Согласно информации, наряду с депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Азербайджане Джахитом Багджи, председателем Агентства МСБ Орханом Мамедовым, председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуадом Мурадовым, президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамедом Мусаевым, послом Мексики Марией Викторией Ромеро Кабальеро и представителями неправительственных организаций, в мероприятии приняли участие более 190 официальных гостей.