В Азербайджане в этом году 11,5 тысячи лицам была назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило инвалидность 11,5 тысячи человек.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 5,6 тысячи из них получили первоначальную инвалидность, а 5,9 тысячи - повторную. После установления инвалидности через электронную систему, этим лицам в упреждающем порядке назначены социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) по инвалидности.

За последние три месяца в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 24,8 тысяче инвалидам.

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