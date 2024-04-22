В министерстве науки и образования Азербайджана произошло новое назначение

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева назначен заведующий отделом Экономики образования министерства.

Как сообщает в понедельник Trend, на эту должность был назначен Ильгар Байрамлы.

Было отмечено, что И.Байрамлы с отличием окончил факультет международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. Он получил образование в аспирантуре Института кибернетики Национальной академии наук Азербайджана по специальности экономико-математические методы.

Ильгар Байрамлы работал преподавателем, старшим преподавателем в Азербайджанском высшем военном училище, начальником финансового отдела в ООО ПФК "Нефтчи". Кроме того, он занимал должности директора ООО "Alyans Tekstil", заместителя финансового директора, директора ООО "Capital Motors".

Ильгар Байрамлы, который некоторое время работал советником директора по финансовым вопросам в ЗАО "Təmiz qaz", также занимал должность директора финансового департамента в ООО "Azqranata" в Агсуинском районе.

С 2022 года он работал заместителем заведующего отделом экономики образования министерства науки и образования.

Женат, трое детей.

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