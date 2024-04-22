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Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу

Общество Материалы 22 апреля 2024 14:08 (UTC +04:00)
Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U17.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, национальная команда примет участие в турнире "Развитие", который пройдет в столице Беларуси, Минске с 22 по 28 апреля.

Сборная Азербайджана отправится в Минск с 20 игроками, где встретится с Беларусью, Узбекистаном и Таджикистаном.

В состав сборной Азербайджана вошли следующие игроки:

1

Мехди Гасанов

Нефтчи

2

Рауф Эюбов

Сабах

3

Амин Рзаев

Qarabağ

4

Мурад Гурбанов

Зира

5

Хазрат Самедов

Сабах

6

Алибей Махмудов

Сабах

7

Тунджай Ахмедов

Марсет (Испания)

8

Фарид Абдинов

Московская футбольная академия

9

Тунар Мурадов

Туран Товуз

10

Надир Насибли

Марсет (Испания)

11

Ариз Керимов

Марсет (Испания)

12

Синан Мехдизаде

Марсет (Испания)

13

Эльвин Велиев

Нефтчи

14

Вусал Керимов

Нефтчи

15

Али Газибейов

Карабах

16

Эльшан Атакишиев

Нефтчи

17

Мухаммед Човдаров

Марсет (Испания)

18

Ислам Гасанов

Црвена Звезда (Сербия)

19

Ибрагим Халилов

Сабах

20

Умид Салимов

Сабах

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