БАКУ /Trend/ - Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U17.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, национальная команда примет участие в турнире "Развитие", который пройдет в столице Беларуси, Минске с 22 по 28 апреля.

Сборная Азербайджана отправится в Минск с 20 игроками, где встретится с Беларусью, Узбекистаном и Таджикистаном.

В состав сборной Азербайджана вошли следующие игроки: