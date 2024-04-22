БАКУ /Trend/ - Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по футболу U17.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, национальная команда примет участие в турнире "Развитие", который пройдет в столице Беларуси, Минске с 22 по 28 апреля.
Сборная Азербайджана отправится в Минск с 20 игроками, где встретится с Беларусью, Узбекистаном и Таджикистаном.
В состав сборной Азербайджана вошли следующие игроки:
|
1
|
Мехди Гасанов
|
Нефтчи
|
2
|
Рауф Эюбов
|
Сабах
|
3
|
Амин Рзаев
|
Qarabağ
|
4
|
Мурад Гурбанов
|
Зира
|
5
|
Хазрат Самедов
|
Сабах
|
6
|
Алибей Махмудов
|
Сабах
|
7
|
Тунджай Ахмедов
|
Марсет (Испания)
|
8
|
Фарид Абдинов
|
Московская футбольная академия
|
9
|
Тунар Мурадов
|
Туран Товуз
|
10
|
Надир Насибли
|
Марсет (Испания)
|
11
|
Ариз Керимов
|
Марсет (Испания)
|
12
|
Синан Мехдизаде
|
Марсет (Испания)
|
13
|
Эльвин Велиев
|
Нефтчи
|
14
|
Вусал Керимов
|
Нефтчи
|
15
|
Али Газибейов
|
Карабах
|
16
|
Эльшан Атакишиев
|
Нефтчи
|
17
|
Мухаммед Човдаров
|
Марсет (Испания)
|
18
|
Ислам Гасанов
|
Црвена Звезда (Сербия)
|
19
|
Ибрагим Халилов
|
Сабах
|
20
|
Умид Салимов
|
Сабах
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