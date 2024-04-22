В Ясамальском районе Баку изъято 4 килограмма наркотиков

БАКУ /Trend/ - В результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, был задержан Гусейн Рзаев (1996 года рождения), занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в понедельник Trend в МВД Азербайджана, у задержанного было изъято около 4 килограммов героина, марихуаны и опиума, которые он хранил с целью продажи.

Продолжаются мероприятия сотрудников 26-го отделения полиции, направленные на задержание других членов наркосети, в которую входил Рзаев.

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