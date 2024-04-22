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Азербайджанская спортсменка обыграла на ЧЕ по боксу соперницу из Армении

Общество Материалы 22 апреля 2024 18:47 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка обыграла на ЧЕ по боксу соперницу из Армении

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Анаханым Исмаилова с победы начала выступление на чемпионате Европы по боксу, проходящем в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, член национальной сборной Анаханым Исмаилова, выступающая в весовой категории 48 кг, в 1/8 финала одержала победу над Лусине Геворгян (Армения).

Исмаилова победила соперницу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). В 1/4 финала она встретится с Севдой Юльяновой (Болгария). Этот бой состоится 23 апреля.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 28 апреля.

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