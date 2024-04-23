В Физули прибыли еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В город Физули прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая утром из Гарадагского района города Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, прибывшим семьям были вручены ключи от новых квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица госкомитета и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

На данном этапе в город Физули вернулись еще 39 семей – 150 человек. Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей (2839 человек).

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