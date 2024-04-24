В Азербайджане совершенствуется первичная услуга здравоохранения - создана Координационная группа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводятся необходимые меры, направленные на эффективную организацию первичной услуги здравоохранения, выявление заболеваний на ранней стадии и своевременное лечение.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, данное агентство и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в качестве продолжения проделанной работы запустили новый совместный проект по совершенствованию первичной услуги здравоохранения. Для реализации проекта создана Координационная группа, состоящая из специалистов обеих структур.

"Целью проекта является предоставление населению доступной, качественной, всеобъемлющей и ориентированной на пациента медицинской помощи. Таким образом, реализация проекта позволит гражданам бесперебойно получать медицинские услуги даже в самых отдаленных точках. В то же время проект даст положительный импульс рациональному использованию финансовых ресурсов в сфере первичной услуги здравоохранения помощи и организации всеобщего медицинского обеспечения.

В рамках проекта предусмотрены усиление кадрового потенциала в данной области, оптимизация учреждений первичной услуги здравоохранения по всей стране в соответствии с потребностями населения в области здравоохранения, разработка соответствующих планов по улучшению инфраструктуры.

Также планируется увеличить ассортимент, качество медицинских, профилактических, просветительских услуг, оказываемых в рамках первичных услуг, и скорректировать выделяемые на эту сферу финансовые средства в соответствии с ассортиментом услуг. В то же время в сфере здравоохранения в рамках проекта предусмотрены стратегические закупки и внедрение новых методов финансирования первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику, а также создание системы стимулирующего финансирования медицинских работников.

Отметим, что первичная услуга здравоохранения является основой первичной медико-санитарной помощи и включает в себя деятельность по профилактике заболеваний, первичной диагностике, лечению, медицинской реабилитации, наблюдению за беременностью, формированию здорового образа жизни и просвещению населения в области здравоохранения. Первичную услугу здравоохранения осуществляют семейный врач, полевой врач-терапевт, полевой врач-педиатр и, в соответствии с потребностями, ряд врачей узкой квалификации, а также соответствующий средний медицинский персонал", - говорится в сообщении Госагентства.

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