Для решения проблем здравоохранения, связанных с изменением климата, необходимы многосекторальные стратегии – Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось мероприятие на тему: «Повышение устойчивости в условиях изменяющегося климата: Подход «Единое здоровье» Азербайджана для обеспечения здорового будущего».

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения.

Мероприятие совместно организовано министерством здравоохранения и Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что повышение устойчивости в условиях изменяющегося климата требует повышения готовности и способности восстанавливаться после проблем, связанных с климатом.

«Для своевременного и эффективного решения проблем со здоровьем, связанных с климатическими изменениями, необходимо разработать многосекторальные национальные стратегии. Эти стратегии должны быть направлены на защиту здоровья населения, обеспечение адаптации систем здравоохранения и минимизацию рисков, связанных с экологическими сдвигами», - отметил он.

По словам министра, разработка систем раннего предупреждения для прогнозирования вспышек заболеваний и устойчивость систем здравоохранения имеют решающее значение для минимизации последствий изменения климата.

«Усиленные программы наблюдения также имеют важное значение для предотвращения потенциального распространения заболеваний, связанных с климатом», - сказал министр.

Было отмечено, что важность подхода «Единое здоровье» заключается в решении глобальных проблем здравоохранения, выходящих за рамки отдельных дисциплин, с фокусировкой на здоровье людей, животных и экосистем.

«Ключевые вопросы, такие как новые инфекционные заболевания, устойчивость к противомикробным препаратам, продовольственная безопасность, гигиена окружающей среды и сохранение биоразнообразия, подчеркивают важность принятия данного целостного подхода», - отметил Т.Мусаев.

В своем выступлении министр подчеркнул, что Азербайджан добился значительных успехов в реализации Концепции «Единое здоровье» посредством многосекторального сотрудничества, политики, практики и образования.

«Одним из важных шагов на этом пути в рамках Международных медико-санитарных правил стала Совместная внешняя оценка, охватывающая 19 технических областей. В мае 2023 года в ходе консультационного процесса с участием группы местных экспертов и межсекторальной международной команды по проведению оценки, возможности Азербайджана были изучены в 19-ти направлениях, включая сектор здоровья. В результате совместных обсуждений и посещения ряда объектов был достигнут консенсус по оценкам и определены приоритетные действия по всем техническим областям, направленные на улучшение реализации Международных медико-санитарных правил, концепции «Единое здоровье» и укрепление устойчивости системы здравоохранения Азербайджана в условиях чрезвычайных ситуаций.

Министерство здравоохранения с целью обеспечения эффективной координации усилий и поддержки национальных мероприятий активно взаимодействует с другими правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами, а также международными организациями. В условиях беспрецедентных экологических проблем приоритетность перспективы Концепции «Единое здоровье» имеет важное значение. Эта Концепция признает взаимосвязь здоровья человека, животных и окружающей среды, что особенно важно при рассмотрении сложных последствий изменения климата, затрагивающих все аспекты нашей жизни – от биоразнообразия до продовольственной безопасности и здоровья. Принятие подхода «Единое здоровье» обеспечивает устойчивый, целостный подход к проблемам здравоохранения, способствуя устойчивости к будущим глобальным угрозам», - отметил министр здравоохранения Азербайджанской Республики.

В своих выступлениях министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, председатель AQTA Гошгар Тахмазли, и заместитель председателя Агентства Закия Мустафаева, исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов и другие, отметив важность COP29, подчеркнули, что глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья. Было доведено до внимания, что изменение климата затрагивает различные аспекты жизни и является одной из самых актуальных проблем современности. Помимо прямого воздействия на экосистемы и погодные условия, изменение климата имеет далеко идущие последствия для здоровья человека. С целью смягчения последствий изменения климата, целесообразно использовать инновации, в том числе современное моделирование, симуляцию и искусственный интеллект.

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