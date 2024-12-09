Подготовлена памятка для кандидатов на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подготовила "Памятку для кандидатов" в рамках программы просвещения субъектов выборов различного статуса в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Равзат Гасымов на заседании структуры.

"В памятке представлена подробная информация о процедурах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах в соответствии с требованиями законодательства, сроках и правилах подачи документов, установленных Избирательным кодексом, а также о правах и обязанностях зарегистрированных кандидатов", - сказал он.

Заместитель председателя ЦИК добавил, что "Памятка для кандидатов", подготовленная на основе Избирательного кодекса и актов нормативного характера, утвержденных ЦИК, доступна в нижестоящих избирательных комиссиях, а также на официальном сайте Комиссии (www.msk.gov.az).

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